«التنسيقية» تدشن أولى فعاليات مبادرة «البناء المتعدد» لتنمية الحياة السياسية

دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى فعاليات مبادرة «البناء المتعدد»، بهدف تطوير وتنمية الحياة السياسية، وخلق مناخ اجتماعي ونفسي صحي.

والبناء المتعدد، مبادرة كبرى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب، ضمن استراتيجيتها لعام 2023، تتضمن عدة مسارات، أبرزها الصحة النفسية، والتماسك الأسري، والتنمية الاقتصادية، والطفل والنشء، ومسار العائلة المقدسة.

وعقد أعضاء التنسيقية اجتماعات مكثفة لمناقشة محاور المبادرة، لتحديد الأولويات ووضع خطط العمل، وبحث إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد التنسيقية تفاعلا وحراكا غير مسبوق على جميع المستويات، ما يعزز مكانتها كمنصة حوار سياسي ومظلة جامعة للتيارات والأحزاب والكوادر المهنية والأكاديمية المهتمة بالشأن العام.