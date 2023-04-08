دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023.. «اللهم يسر أموري واصلح شأني»

يكثر الصائمون من الأدعية خلال أيام شهر رمضان المبارك، رغبة في جمع أكبر قدر من الحسنات ومحو السيئات في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، بجانب أداء فروض الطاعات كالصلاة والذكاة وأعمال الخير، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023، الذي يمكن ترديده على سبيل المثال لا الحصر حيث يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة ضمن دعاء اليوم السابع عشر من رمضان.

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023

ويمكن ترديد دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر، كالآتي:

«اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك».

الأدعية المستحبة في اليوم السابع عشر من رمضان 2023

ويمكن ترديد أدعية بخصوص دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:

- «اللهم أنت ربّي، أسألك أن تقضي حوائجي، وتيسّر أموري، وتصلح شأني، وتهديني لما هو خيرٌ لي في دنياي وآخرتي».

دعاء اليوم 17 رمضان 2023

- «اللهم اقضِ حاجتي، واكتب لي التيسير والنجّاح والتوفيق والفلاح».

- «اللهم اهدني وارضَ عنّي، وأصلح شأني ويسّر أمري، واقضِ حاجتي واغفر خطيئتي، وتوفّني وأنت راضٍ عنّي».

والدعاء بشكل عام من الأمور الشرعية المحببة التي يمكن ترديدها في كل وقت وحين، ويدعو الصائمون بما يريدونه من المولى عز وجل من خيري الدنيا والآخرة وليس فقط دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023، فالأمر فيه سعة بما يريده كل شخص من خير.

الأعمال المستحبة في اليوم السابع عشر من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم السابع عشر من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.