عضو «كبار العلماء» يكشف فضل الدعاء في رمضان وأوقات الاستجابة

تحدّث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن فضل الدعاء في رمضان، وأهميته، وثوابه، قائلا إنّ رمضان شهر عظيم يستجاب فيه الدعاء وتُفتح فيه أبواب السماء، حيث قال رسول الله «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»، وفي رمضان ينادي الله هل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فاتوب عليه، مطالبا باغتنام هذه الأيام والإكثار من الدعاء.

الأوقات المستحبة للدعاء

وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك، أنّ وقت الإفطار فيه دعوة لا ترد للصائم، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه، «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد»، لذا يجب اغتنام هذه الدعوة، لكن لا يصح للمسلم أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ولكن يدعو بما فيه خير له وللمسلمين.

الدعاء في السجود

وقال عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنّ المسلم دعوته مستجابة وهو ساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، وقال الله تعالي: «واسجد واقترب»، لذلك يجب اغتنام دعوة السجود طلبا للقبول، واغتنام أيام شهر رمضان ولياليه، وخاصة الثلث الأخير من الليل.

وتابع عضو هيئة كبار علماء الأزهر: «لا تنسى عند القيام للسحور الذي يكون فيه وقت التجلي والنفحات، أن تدعو ربك لأنه وقت استجابة الدعاء، فيجب أن تدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهذا توجيه نبوي بأن يكون العبد موقن بإجابة الدعاء، لأن الله هو الذي أمر عباده أن يدعوه ووعدهم باستجابة الدعاء، قال تعالي: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، وقال النبي: «الدعاء مخ العبادة»، وفي رواية «الدعاء هو العبادة»، فعلى الشخص أن يحرص على الدعاء.