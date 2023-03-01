مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان يعمل دون ترخيص في الزقازيق 

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بمشاركة مفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بالمحافظة، حملة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

مخالفة اشتراطات التخلص الآمن من النفايات

وجرى خلال الحملة مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان، مكون من 4 طوابق، يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وغير مستوفى للاشتراطات الصحية، ودون اتباع السياسات والمعايير الطبية الصحيحة لقانون الصحة النفسية، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب البشري، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة في التخلص الآمن من النفايات، وغيرها مما يؤدي إلى انتشار العدوي بين النزلاء.

العثور على 35 شخصًا من المدمنين والمرضي النفسيين

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، أن فريق التفتيش عثر على 35 شخصًا من المدمنين والمرضي النفسيين، محتجزين بالمركز، دون وجود أي فريق طبي أو إشراف طبي عليهم، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، برغم من تقاضي مقابل مادي يصل إلى 7000 آلاف جنيه للفرد شهريًا على حد قولهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم رقم 5048 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، وغيرها من المنشآت الغذائية والحيوية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمفتشي الحملة، ولجميع المشاركين في هذا العمل من رجال الشرطة، وفريق إدارة العلاج الحر وغيرهم، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.