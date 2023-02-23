«علاج الإدمان»: تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس في 6 محافظات جديدة بالوجه القبلي «المنيا، أسيوط سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا» حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسي الحالي بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطي المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة .

تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس

وأكد الصندوق في بيان له، اليوم، استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ برامج التوعوية في الجامعات من خلال "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه جارى تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس، ويستهدف 6 آلاف مدرسة بالمرحلة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الدراسي الحالي، وذلك للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يتم باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان.

إطلاق دوري رياضي تحت شعار أنت أقوى من المخدرات

وأوضح أنه سيتم إطلاق دوري رياضي تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان بالإضافة الى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني والتي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة، حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية ،ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطي المخدرات وإبراز أضرار التعاطي للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.

تدشين برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس من بمدينة العريش

وأعلن الصندوق عن بدء تدشين برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس من بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء على أن يتم تنفيذ في مختلف المحافظات تباعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.