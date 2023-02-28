السجن سنة لشقيقين بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم «ع. ع»، عامل، وشقيقه «س.ع»، بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

ترويج المخدرات

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما والمتعاطين وراغبى الشراء.

اعتراف المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.