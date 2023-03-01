أمين عام الأمم المتحدة يزور العراق لأول مرة منذ 6 سنوات

يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارة إلى العراق، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ ستّ سنوات، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث في البلاد، ويؤكد التضامن مع العراقيين والدعم لمؤسسات ديمقراطية متينة.

أهداف الزيارة

وأعلن جوتيريش خلال مؤتمر صحفي من مطار بغداد ليل الثلاثاء أنّ هذه زيارة تضامنا مع الشعب والمؤسّسات الديمقراطية في العراق، وتضامنا معناه أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة تماما بدعم توطيد مؤسّسات البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث في البلاد: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.