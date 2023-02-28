تراجع منسوب نهري دجلة والفرات في العراق.. ومراسل قناة القاهرة الإخبارية يشرح الأسباب

تسود حالة من القلق في العراق، إزاء تراجع منسوب نهري دجلة والفرات، خلال الأيام القليلة الماضية، ما أجّج مخاوف دخول البلاد في حالة جديدة من الجفاف، الأمر الذي قد يحمل تأثيرات كبيرة على الزراعة والبيئة.

وأكدت هبة التميمي، مُراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة العراقية بغداد، أنّ المسؤولين المعنيين بهذا الملف، لا يخفون قلقهم بشأن احتمالات عدم كفاية الموارد المائية في العراق خلال الفترة المُقبلة.

فقدان العراق لـ70% من حصصه من الماء

وأوضحت التميمي، أنّ مسؤولين في وزارة الموارد المائية العراقية، أكدوا فقدان العراق لـ70% من حصصه من الماء، نتيجة بعض السياسات التي تمارسها بعض دول الجوار، مُشيرةً إلى ظهور جُزر غير مُعتاد ظهورها في نهر دجلة، ما أدى إلى حالة من القلق لدى المزارعين والمسؤولين.

تأثير النشاط الزراعي بالعراق

وأشارت مُراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنّ نقص الموارد المائية، من شأنه التأثير بصورة سلبية على النشاط الزراعي في العراق، وهو ما يؤثر بالتبعية على الاقتصاد بصورة عامة.