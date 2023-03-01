الكونغو الديمقراطية تستعيد السيطرة على موقع للمناجم شرق البلاد

أعلنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أنها استعادت السيطرة على منطقة مناجم «روبايا» الواقع على بعد 50 كم غرب جوما عاصمة إقليم كيفو الشمالي في منطقة ماسيسي، من أيدي متمردي حركة 23 مارس (إم 23).

بيان صحفي لجيش البلاد

وأوضح المتحدث باسم قطاع عمليات كيفو الشمالية سكولا2 لدى الجيش الكونغولي اللفتنانت كولونيل نجيك جويوم، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية تمكنت يوم الأحد الماضي من استعادة السيطرة على منطقة مناجم من أيدي المتمردين.

وقال: «اليوم، بفضل جهود قواتنا، نؤكد لكم أن منطقة روبايا للمناجم أصبحت تحت سيطرة جيش الكونغو الديمقراطية. ليس هذا فحسب، بل إن ساكي، التي حاول المتمردين السيطرة عليها وزعزعة استقرارها، ومدينة جوما أصبحتا تحت قوة نيران جيش الكونغو الديمقراطية الذي سيواصل إذاقة العدو نيرانه».

دحر الأعداء في الكونغو الديمقراطية

وأضاف: «قوات الكونغو الديمقراطية المسلحة بسطت حمايتها في كل هذه المواقع بما فيها جوما، ودحرت العدو».

من جهة أخرى، اختُطف 25 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما، بينهم فتيات، من 3 قري تابعة لمنطقة «أنجو» بشمال الكونغو الديمقراطية في هجوم شنه رجال مسلحون.

عمليات سلب ونهب في البلاد

واتهم ثيوفيل زاجبينا، ممثل المجتمع المدني في منطقة أنجو بشمال الكونغو الديمقراطية، مسلحي جماعة «سيليكا» المتمردة، بجمهورية أفريقيا الوسطى، بارتكاب هذه العملية، مشيرا إلى أن هذه المليشيات اعتادت القيام بعمليات سلب ونهب في مناطق مجاورة بالكونغو الديمقراطية.

من جانبه، دعا مارسلين ليكابيزيا، المسئول المحلي بمنطقة أنجو، جيش الكونغو الديمقراطية إلى نشر المزيد من القوات لمواجهة حالة عدم الاستقرار الأمني في هذه المنطقة.