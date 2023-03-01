القوات المسلحة تنظم دورة تأهيلية للعناصر الحكومية بمراكز سيطرة الشبكة الوطنية

عقدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، الدورة التدريبية التأهيلية الأولى للعناصر الحكومية العاملة بمراكز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظات «بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر»، بالإضافة إلى العاملين بوزارة التنمية المحلية والمخطط انضمامهم إلى مركز سيطرة الوزارة الجاري إنشاءه بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح تلك العناصر مؤهلة ومدربة على التعامل بسرعة ودقة مع كل أنواع الأحداث المختلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المُقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية خلال شهر أكتوبر الماضي، والمتضمنة التأكيد على حسن اختيار العناصر الحكومية، المخطط عملها بمراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظات.

وتم خلال الدورة تنفيذ الجزء العملي من خلال فرض السيناريوهات المختلفة لقياس جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة والوصول إلى التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة والسيطرة عليها وإنهائها خلال مدد زمنية قصيرة طبقاً للمعمول به عالميا.

يأتي ذلك تمهيدا لتعميم الشبكة واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة الموحدة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والخدمات العامة وتجهيز عناصر الأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة.

وبلغت نسبة نجاح الدورة 100% حيث تميز الدارسين بالمشاركة الفعالة في جميع فعاليات الدورة، حضر فعاليات حفل تخرج الدورة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية وعدد من المسئولين بوزارة التنمية المحلية.