المرشحون لمنصب عميد «بيطري كفر الشيخ» يعرضون خطط التطوير

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

جاء ذلك، بحضور وعضوية الدكتور السعيد الشربيني، عميد كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة الأسبق وعضو لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية الأسبق وأستاذ الرقابة الصحية على الأغذية وعضو لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري، والدكتور علي أحمد أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور مصطفى عبد العزيز، أستاذ علم الأدوية وعميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ الأسبق.

خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح، لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد «دسوقي»، حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى جامعة كفر الشيخ وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

معلومات عن كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، أُنشأت بقرار من مجلس جامعة طنطا عام 1985، وكانت في ذلك الوقت، تابعة لجامعة طنطا قبل أن تستقل مع استقلال جامعة كفر الشيخ في عام 2006.