خطوات تسجيل مقررات الساعات المعتمدة في جامعة كفر الشيخ

أعلنت جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل للمقررات الدراسية للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني «الربيعي» للعام الجامعى 2022 - 2023، وذلك بعدد من كليات الجامعة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل المقررات لطلاب الساعات المعتمدة في 20 برنامجا من البرامج المميزة والمتخصصة والتي تكون بنظام الساعات المعتمدة «بمصروفات» بعدد من كليات جامعة كفر الشيخ.

خطوات تسجيل المقررات لطلاب الساعات المعتمدة بجامعة كفر الشيخ

- على جميع الطلاب سرعة الدخول عبر هذا الرابط http://mis.kfs.edu.eg/CreditHours_Reg/.

- تسجيل المقررات الدراسية عبر ذات الرابط.

- طبع استمارة تسجيل المقررات.

- تسليمها إلى شؤون الطلاب بالكليات التي تُطبق نظام الساعات المعتمدة مع إيصال سداد الرسوم الدراسية.

20 برنامجا بجامعة كفر الشيخ

وتتميز جامعة كفر الشيخ بعدد من البرامج المتنوعة، حيث وصل عدد البرامج بكلياتها المختلفة إلى 20 برنامجاً، وهي ضمن البرامج المميزة والمتخصصة والتي تكون بنظام الساعات المعتمدة «بمصروفات»، وهي كالتالي:

- كلية الصيدلة برنامج «الصيدلة الإكلينيكية».

- كلية الطب البيطري برامج «تميز صحة وسلامة الغذاء - تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة».

- كلية العلوم برامج «علوم وتكنولوجيا النانو - التقنية الحيوية التطبيقية - الكيمياء الحيوية».

- كلية الهندسة برنامج «هندسة نظم الميكاترونيات».

- كلية الحاسبات والمعلومات برنامج «تقنية المعلوماتية الحيوية».

- كلية الزراعة برنامج «تكنولوجيا الزراعة المحمية - نظم الإنتاج الزراعي الموجهة للتصدير».

- كلية الذكاء الاصطناعي برنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي».

- كلية الألسن برنامج «الترجمة المتخصصة في اللغة الأسبانية - الترجمة المتخصصة في اللغة الإنجليزية».

- كلية التربية برنامج «إعداد المُعلم باللغة الإنجليزية».

- كلية التجارة برنامج «شعبة اللغة».

- كلية الآداب برامج «المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية - علم النفس الإكلينيكي المتميز - اللغة الإنجليزية والترجمة».

- كلية التربية النوعية برنامج «مُعلم حاسب باللغة الإنجليزية».

- المعهد الفني للتمريض برنامج «الدبلوم التخصصي».

نظام الساعات المعتمدة

وبموجب نظام الساعات المعتمدة يتم تسجيل الطالب في عدد ساعات دراسية خلال كل فصل دراسي، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول «الخريفى» مع بداية الدراسة ولمدة 15 أسبوعاً على الأقل، ويمكن للطالب أن يقوم بدراسة عدد ساعات معتمدة تتراوح بين 12 و21 ساعة، حسب قدراته، وإمكانياته، وتقدمه الدراسي.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني «الربيعي» بعد انتهاء إجازة نصف العام ولمدة 15 أسبوعاً على الأقل، ويمكن للطالب أن يقوم بدراسة عدد ساعات معتمدة تتراوح بين 12 و21 ساعة، حسب قدراته، وامكانياته، وتقدمه الدراسي.