رئيس جامعة كفر الشيخ: مبادرة «المحبة والسلام» تجمع الطلاب من مختلف الثقافات

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمبادرة الطلابية «المحبة والسلام بين دول حوض النيل»، التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة الأقصر، اليوم السبت، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وقيادات الوزارة، والدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

المبادرة تجمع الطلاب من مختلف الثقافات بدول حوض النيل

وقال «دسوقي»، إن المبادرة تجمع الطلاب من مختلف الثقافات بدول حوض النيل، باعتبارهم سفراءً لبلادهم، مضيفاً أن معرض «أيادي الجنوب في طريق الكباش» بدعم من المؤسسة المصرية للتنمية المُتكاملة «النداء» الذي تفقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اشتمل على عرض منتجات يدوية نفذها أهالي بعض القرى بعد تدريبهم بشكل متميز.

رئيس جامعة كفر الشيخ يُشارك في المسيرة

وفي سياق متصل، شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، الطلاب الوافدين في مسيرة «المحبة والسلام بين دول حوض النيل»، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات في محافظة الأقصر.

انطلاق المسيرة من أمام معبد الكرنك

وانطلقت المسيرة التي نظمتها إدارة الطلاب الوافدين والمبتعثين بجامعة الأقصر، من أمام معبد الكرنك، ضمن فعاليات مبادرة المحبة والسلام بين دول حوض النيل، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

رفع أعلام الدول المشاركة في حوض نهر النيل خلال المسيرة

وشارك في المسيرة عدد من الطلاب الوافدين والمبتعثين في مختلف الجامعات المصرية، ورفع الطلاب خلال المسيرة أعلام الدول المشاركة في حوض نهر النيل.