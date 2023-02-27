تكليف علي مجاهد قائما بأعمال عميد كلية التجارة في جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 240 لسنة 2023، بتكليف الدكتور علي مجاهد أحمد السيد، بالقيام بمهام وأعباء عميد كلية التجارة، استكمالًا للعام الجامعي 2022 - 2023 أو لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميد الكلية أيهما أقرب، وذلك إلى جانب عمله وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب.

السيرة الذاتية للقائم بأعمال عميد كلية التجارة

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن الدكتور علي مجاهد، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ:

وُلد الدكتور علي مجاهد أحمد السيد، في عام 1963، بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية التجارة بجامعة طنطا في عام 1986، وحصل على درجة الماجستير في المحاسبة الأعمال من جامعة طنطا في عام 1994.

نال «السيد»، درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة طنطا، في عام 2004، وعُين في وظيفة مدرس بكلية التجارة جامعة طنطا، في عام 2004، ثم نال درجة أستاذ مساعد في عام 2014، وحصل على درجة الأستاذية في عام 2019.

وتولى «السيد»، منصب قائم بأعمال وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب منذ عام 2020 حتي صدر قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بتكليفه بالقيام بمهام وأعباء عميد كلية التجارة.

ويُعد الدكتور علي مجاهد، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية في كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ.