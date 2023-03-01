ياسمين رحمي تروج لمسلسل «جميلة» بصورة مع ريهام حجاج

كشفت الفنانة ياسمين رحمي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صوره جديدة من كواليس دورها في مسلسل «جميلة».

ونشرت ياسمين رحمي صوره تجمعها بالفنانة ريهام حجاج، وعلّقت عليها قائلة: «هتشفوني السنة دي مع النجمة الجميلة، أطيب قلب، وأجمل روح، ريهام حجاج، في مسلسلها (جميلة) في رمضان القادم.. دعواتكم».

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل «جميلة»، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم عبير صبري، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وأحمد الشامي وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.