بدء تسليم وحدات المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء فى إجراءات تسليم وحدات المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر لمستحقيها، بعدد 24 عمارة خلف الضرائب بالمشروع القومي للإسكان، عقب الانتهاء من أعمال المرافق اللازمة.

المشروع كان من ضمن المشروعات المتعثرة

وأوضح على لطفى رئيس حي الكوثر، أن المشروع كان من ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2011، حيث جرى الانتهاء من توصيل المرافق للعمارات، وتشغيل محطة الصرف الصحي رقم 4 بذات المنطقة التي كانت سببا لتأخر المشروع، مشيرا إلى أنه جرى تسليم الوحدات السكنية للمرحلة السادسة بـ786 وحدة بذات المشروع منذ أكثر من شهر.

التوجه لمقر الحي لإنهاء إجراءات التسليم

وتهيب الوحدة المحلية بالحاجزين من المرحلتين الخامسة والسادسة سرعة التوجه لمقر الحي لإنهاء إجراءات التسليم خلال شهر من تاريخه.