زراعة ألفين شجرة في حي الكوثر بسوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

أعلنت محافظة سوهاج، زراعة ألفين شجرة في شوارع حي الكوثر والمنطقة الصناعية خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار الاهتمام بالرقعة الخضراء والتشجير كمتنفس طبيعي للبيئة وضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. وكذلك مبادرة «أحلى وهي خضرة» التي أطلقتها محافظة سوهاج منذ عام.

المستهدف 100 مليون شجرة

وقال «علي لطفي»، رئيس حي الكوثر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحي مستمر بالتشجير للوصول للمستهدف بالوصول لـ100 مليون شجرة بالمبادرة الكبرى، مضيفا أنه تم زراعة 230 شجرة مثمرة مثل أشجار الليمون والتوت والجوافة، وغيرها غير المثمرة مثل «الفيكس تندرا» بشارع المخيم السياحى بطول الشارع، وذلك لعمل سياج أخضر على جوانب الطرق الرئيسية لإعطاء الخصوصية لحرم الطرق الرئيسية والارتقاء بمستوى النظر على جانبي الطرق بالحي وتحسين الرؤية البصرية للطرق.

متابعة الرى للأشجار

وأكد أنه يتم متابعة الرى يوميا صباحا ومساءً، والوحدة المحلية لحى الكوثر تستهدف الطرق التى بها ظهير فضاء بنطاق الحى لزيادة المساحات الخضراء وإضافة لمسة جمالية تليق بحي ذي طابع حضاري مثل حي الكوثر.