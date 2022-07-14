إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة بقرية النسيج في حي الكوثر بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن البدء في إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة بقرية النسيج بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، بتنفيذ من مديرية الإسكان، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تشتهر بها، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل، ودعم أصحاب الحرف التراثية.

المنازل الجديدة على مساحة 100 متر تقريبا

وأوضح محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، أن البيوت الجديدة على مساحة 100 متر مربع للبيت الواحد، ويشمل «مكان للنول، و2 غرفة، وصالة، ومطبخ ودورة مياه»، مشيرا إلى افتتاح 10 بيوت أنوال جديدة في مايو العام الماضي، وتسليمها للنساجين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة التنمية المحلية لدعم الصناعات اليدوية والحرف التراثية، موجها بسرعة الانتهاء من إنشاء البيوت الجديدة وفقا لأعلى معايير الجودة وتسليمها للنساجين في المواعيد الزمنية المقررة.

زيادة المساحات الخضراء

ومن جانبه، قال علي لطفي، رئيس حي الكوثر بمحافظة سوهاج، إنه جاري المتابعة المستمرة لأعمال إنشاء بيوت الأنوال الجديدة، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، لافتا لخطة الحي لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة، وزيادة المساحات الخضراء بها، لتحويلها إلى مزار سياحي.