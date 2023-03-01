«التعليم» تكرم الفائزين بالمسابقة القومية لأوائل الثانوية العامة 2022-2023

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الحفل الختامي للمسابقة القومية لأوائل الطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، بمشاركة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية خلال الفترة من11/ نوفمبر 2022 إلى 1/3/2023 تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الثانوى، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

إعداد جيل من الطلاب الباحثين والمتفوفين

وفى كلمتها، وجهت الدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه المسابقة والقائمين على تنفيذها، مؤكدة أن النجاح يكون من خلال العمل الجماعي وليس الفردي، وأنها تفتخر بتميز الطلاب المشاركين في المسابقة وفصاحتهم وثقتهم بأنفسهم والثبات الانفعالي لديهم، ووجهتهم بالإخلاص في العمل، ونقل خبراتهم إلى زملائهم، متمنية لهم الوصول إلى المكانة التي تليق بهم ومواكبة العصر ومواجهة تحديات المستقبل لإعدادهم للمنافسة عالميًا.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن المسابقة جاءت انطلاقًا من حرص الدولة ورؤيتها المستقبلية ومتطلبات الجمهورية الجديدة، بأن الاستثمار في بناء الإنسان المصري أرقى درجات الاستثمار، والذي تتمكن الدولة من خلاله من إعادة بناء قدراتها معتمدة على سواعد أبنائها الطلاب بما لديهم من مهارات متعددة.

اكتشاف المواهب العلمية

وأوضح موسى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات، وصقل مهارات التحصيل الدراسى والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الطلاب الباحثين والمتفوفين دراسيًا، وإذكاء روح التنافس بين الطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقة جرى تنفيذها على مستوى الإدارات التعليمية ثم المديريات التعليمية حيث تم تقسيم المديريات إلى خمسة قطاعات وصولًا إلى التصفية النهائية.

وأضاف موسى أنه من خلال المسابقة جرى تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب وتشجيعهم على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس بينهم القائم على النزاهة والشفافية، مؤكدًا فوز جميع الطلاب المشاركين، كما أثنى على جهد أولياء الأمور والمعلمين وجموع الجنود المجهولة المشاركة فى المسابقة متمنيًا لهم دوام النجاح والتميز.

وفي نهاية الحفل، جرى إعلان الفائزين حيث جاء بالمركز الأول مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، واحتلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر المركز الثانى، وجاء بالمركز الثالث مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وجاءت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالمركز الرابع، وفاز بالمركز الخامس مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وجرى تكريم المشرفين والمحكمين للمسابقة. جاء ذلك بحضور عدد من مديرى ووكلاء المديريات التعليمية الفائزة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.