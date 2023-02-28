قرار عاجل من «التعليم» بتخفيف مناهج الطلاب المصريين المقيمين بالخارج

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيف مناهج الطلاب المصريين بالخارج لجميع صفوف النقل، أسوة بزملائهم في الداخل.

تحديد أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للاطلاع

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، أنه في إطار الحرص على مصلحة الطلبة المصريين في الخارج وأسوة بزملائهم في الداخل تم تحديد أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للاطلاع والتعلم الذاتي فقط، مؤكدة أن الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي تسري على مناهج الطلبة المصريين في الخارج.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في إطار تخفيف العبء على الطلبة لتتناسب الامتحانات مع قصر مدة الفصل الدراسي الثاني بما لا يخل بنواتج التعلم المطلوب تحقيقها، مؤكده أنم تحديد الاجزاء المخصصة للاطلاع فقط ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.