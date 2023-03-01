«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS
كتب:
أميرة فكري
01:47 م | الأربعاء 01 مارس 2023
وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال بفروع المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي 2024-2023، من اليوم حتى السبت 1 أبريل 2023.
خطوات التقديم للمدارس الرسمية الدولية
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن التقديم للمدارس الرسمية الدولية من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول على شروط الالتحاق ENROLLMENT CONDITIONS عن طريق QR Code الخاص بها.
2- الدخول علي رابط التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.
3- ملء البيانات المطلوبة.