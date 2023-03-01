«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال بفروع المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي 2024-2023، من اليوم حتى السبت 1 أبريل 2023.

خطوات التقديم للمدارس الرسمية الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن التقديم للمدارس الرسمية الدولية من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على شروط الالتحاق ENROLLMENT CONDITIONS عن طريق QR Code الخاص بها.

2- الدخول علي رابط التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

3- ملء البيانات المطلوبة.