فرقة «شارموفرز» تطرح أغنية «الحمد لله» من ألبوم «كرڤان»

طرحت فرقة شارموفرز أغنية «الحمد لله»، وهى الأغنية السابعة والأخيرة من ألبومها الجديد «كرڤان»، الذى بدأت فى طرح أغنياته مع انطلاق العام الجديد، حيث قدمت الفرقة في هذا الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل منها على قصة مترابطة ومتواصلة.

أغنية «الحمد لله»، لـ شارموفرز، التي طُرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة في حياته، حتى وصل إلى طريق النجاح، وراحة البال.

صُناع أغنية «الحمد لله»

أغنية «الحمد لله» كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفارة وعادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

كلمات أغنية الحمد لله

وتقول كلمات «الحمد لله»: «كتير مع نفسى بفكر هقدر ولا لا.. وأما مفكرش بعدي الصعب.. فاتح صدري ووخداني الجلالة، ومبستهترش، مبتكلمش كتير الحمدلله.. أهلي راضيين عليا.. الحمد لله مش خايف من الجاي، دلوقتي بنام مش زي زمان.. أيام كنت أسهر كانوا يحكولي عن الأحلام.. ذكريات في دماغي بحكي ومش ندمان.. اتعلمت وبدأت أفهم راحة البال.. العين كانت بتلاغي.. بس القلب باكي، والبال مش رايق، بس عامل فيها هادي».