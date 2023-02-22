فرقة شارموفرز تطرح أغنية «وبعدين» من ألبوم كرفان (فيديو)

طرحت فرقة شارموفرز الأغنية السادسة «وبعدين» من ألبومها الجديد «كرڤان»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم فرقة شارموفرز، من خلال هذا الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، إذ تحتوي كل واحدة على قصة مترابطة ومتواصلة.

كليب «وبعدين» يشارك فيه لأول مرة مع النجم أحمد بهاء، الفنان والموزع الموسيقى«نوفو» الذي اشتهر بتقديمه العديد من أغاني الــ covers الغربية، وتعاون مع الموزعين الموسيقيين عيسى وأسود، والكليب من إخراج عمر دونجا.

فكرة الأغنية

وتدور فكرة أغنية وبعدين، حول معنى ومفهوم كلمات الأغنية، فى إطار فشل قصة حب، مليئة بالذكريات، كثرت فيها العديد من محاولات العودة، من كلمات وألحان أحمد بهاء ونوفو، موسيقى وتوزيع عيسى وأسود، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

وتقول كلمات أغنية وبعدين:

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم

ذكرياتك مدفونة كلمات مكتومة

بحاول انساكى بعيد نفس الغلط تاني

شوفيلك شوفة أنتي طريق وأنا طريق

راكب الموج وأنتي عارفة قدري

موجود لو تسألي موجود لو تحتاجيني

سايبة الدنيا واللي فيها ليه فكرتنا مش حقيقة

لو كان الهم أثر فينا نرجع ونقول

طب بيبي وبعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم