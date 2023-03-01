رابط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا.. 4 خطوات من البيت

أتاحت الحكومة المصرية، رابط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 2023، والتي تُعد من أهم الخدمات التي يحتاجها المواطن بين الحين والآخر حال فقدان بطاقته الشخصية، والتي يحتاجها في معظم الأماكن التي يتوجه نحوها، لإثبات هويته.

ويأتي ذلك في إطار التسهيل على المواطنين وإنجاز خدماتهم، ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، ومنع الازدحام والوقوف في الطوابير لساعات طويلة.

رابط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 2023

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها، رابط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 2023، وخطوات التجديد، وفقاً لموقع بوابة الحكومة المصرية.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً

وتأتي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً كما يلي:

- في البداية، يجب الدخول على بوابة الحكومة المصرية.

- الخطوة الثانية، يجب اختيار أيقونة «الرقم القومي».

- الخطوة الثالثة، يجب تسجيل البيانات الخاصة.

- الخطوة الرابعة، تحديد طريقة سداد الرسوم المقررة، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر «تأكيد».

أسعار استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي ووقت استلامها

وتم تحديد استمارة تجديد بطارقة الرقم القومي، بمبلغ 45 جنيهاً للاستمارة العادية، و120 جنيهاً للاستمارة المستعجلة، و170 جنيهاً للاستمارة الفورية، و305 جنيهات للاستمارة الفورية «vip» داخل المولات التجارية والمطارات.

وفيما يتعلق بمدة استلام البطاقة يكون حسب النوع كالآتي:

- الاستمارة العادية تستغرق بطاقة الرقم القومي 15 يوماً.

- الاستمارة المستعجلة تستغرق خلالها بطاقة الرقم القومي 3 أيام.

- الاستمارة الـVIP تستغرق خلالها بطاقة الرقم القومي 24 ساعة فقط.

- يتم استلام بطاقة الرقم القومي بشكل فوري حال الاستمارة الفورية داخل المولات والمطارات.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

وتتمثل شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون القدم مواطناً مصرياً، لا يقل عمره عن 15 عاماً، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.