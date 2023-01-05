خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت 2023.. الاستلام حسب نوع الاستمارة

خطوات سهلة يمكن للكثيرين من المواطنين، اتباعها لتجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين، دون الذهاب إلى السجل المدني والوقوف في صفوف الانتظار، إذ أتاحت مصلحة الأحوال المدنية خدمات عديدة من خلال موقعها الإلكتروني.

من بين تلك الخدمات: استخراج بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، القيد العائلي، وغيرها من المستندات، لذا نرصد خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت 2023.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية عن طريق الإنترنت 2023

ولتجديد البطاقة، يجرى الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية، يليه تسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، ثم اختيار طريقة سداد الرسوم المقررة، لتظهر خانة الموافقة على جميع الشروط.

دقائق معدودة في تجديد البطاقة الشخصية عن طريق الإنترنت 2023

وبعد دقائق يجرى تحديد موعد تسليم البطاقة حسب نوع الاستمارة المقدمة، 15 يوما في حالة الاستمارة العادية، 3 أيام في حالة الاستمارة المستعجلة، 24 ساعة فقط في حالة استمارة VIP، استلام فوري في حالة الاستمارة الفورية داخل المولات والمطارات.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية أن إصدار المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والقيد العائلي عبرالإنترنت يكون في حالة إذا كان المستند المطلوب لنفس مقدم الطلب دون غيره مع مطابقة للتعليمات الواردة في الإرشادات المهنية أو الوظيفة.