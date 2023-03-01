رابط نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن بمياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن الذين انطبقت عليهم الشروط بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021 م التي سبق الإعلان عنهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.

الهيكل البشري

قال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان له إن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذي تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

وأضاف رئيس الشركة أنه سوف يتم تلقى التظلمات خلال خمسة أيام اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023م حتى الخميس الموافق 9 مارس 2023م وذلك بقطاع الموارد البشرية بديوان 2 بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً وأنه على المتظلم القيام بسداد مبلغ 200 جنيهاً قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية؛ على أن يتم رد قيمة التظلم للمقبول تظلمه ويتم إضافة اسمه ضمن كشوف المتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح.

لمعرفة نتيجة الاختبار اضغط على الرابط التالي

https://ascww.ascww.org/result_of_worker