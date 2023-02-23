الحماية المدنية تخمد حريقا محدودا بمسرح الهوسابير في الأزبكية

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق محدود داخل مسرح الهوسابير بالأزبكية، وبانتقال رجال الشرطة والفحص، تبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الحريق

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد وقوع حريق بمنطقة الأزبكية، وجرى فرض كردون أمني، كما دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، وجرى محاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتبين أن الحريق نشب داخل مسرح الهوسابير.

كما تبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وجرت السيطرة على الحريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.