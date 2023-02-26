الحماية المدنية تنقذ حياة سائق سيارة ربع نقل بعد انقلابها على الطريق الدائري

نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ قائد سيارة ربع نقل بعد انقلابها على الطريق الدائري وإحكام غلق بابها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتقال للتعامل مع الحوادث بجميع أشكالها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود حادث انقلاب سيارة وإصابة قائدها وإحكام غلقها بالطريق الدائري- أعلى وصلة العمرانية- بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كسور وكدمات

وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير سيارة «ربع نقل» تابعة لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، يقودها أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية، ومصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

واختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالحاجز المعدني للطريق، ما أدى لسقوط السيارة وانحشارها بالجزء الفاصل بين طريق سيرها والجسم الخرساني للطريق الدائري، ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة المنوه عنها، وحدوث تلفيات بالسيارة.

استخراج قائد السيارة دون حدوث إعاقة للحركة المرورية

ومن خلال استخدام الأدوات والمعدات الهيدروليكية الحديثة نجح رجال الحماية المدنية فى استخراج قائد السيارة دون حدوث إعاقة للحركة المرورية، وتم نقل قائد السيارة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.