زلزال بقوة 4.3 يضرب وسط تركيا

تسبب زلزال بقوة 4.3 في تركيا، إلى حدوث الذعر في البلاد، وطالب المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل أخبار الظواهر الطبيعية مثل الزلازل، وإدراك أهمية أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

يأتي الزلزال، بعد وجود تنبؤات لعالم فلك هولندي يحدد توقيت وقوعه بعد الاعتماد على دراسات، إذ ذكر أن تركيا وسوريا سيقع فيهما زلزال بداية شهر فبراير الماضي، لكن لم يصدقه أحد، ووقع بالفعل زلزال شدته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر وسط إصابات وقتل أكثر من 50 ألف شخص، مع انهيار البنية التحتية في البلدين، ومطالبة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات في هذه الدول.