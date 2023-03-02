أسعار السلع الغذائية في منافذ الهلال الأحمر المصري بالمنوفية

تقدم جميعة الهلال الأحمر المصري في محافظة المنوفية، معارض ومنافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية علي مستوي جميع المراكز؛ إذ جرى افتتاح 9 مراكز ثابتة في المحافظة، بالإضافة إلى 3 منافذ متحركة بسيارات متنقلة، في إطار خدماتها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع التجار، ومساعدة باقي جهات الدولة في توفير السلع الغذائية .

معارض الهلال الأحمر المصري في محافظة المنوفية

وقال محمد موسى، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في المنوفية، إن الجميعة توفر السلع الغذائية في 12 معرض ثابت ومتنقل، وهناك خطة للتوسع في المنافذ بالمحافظة خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المنافذ توفر السلع بأسعار مخفضة وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في جميع فروعها.

وأشار «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجربة محافظة المنوفية الأولى علي مستوى الجمهورية، من حيث التنفيذ على مستوي جمعية الهلال الأحمر المصري.

أسعار السلع الغذائية في منافذ الهلال الأحمر بالمنوفية

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، أن أسعار السلع الغذائية في المنافذ المتحركة والثابتة، جاءت كالتالي:

كيلو الأرز المبعأ بقيمة 15 جنيها.

زيت 700 ملي أوليكس بقيمة 38.5 جنيها.

كيلو زيت تبارك بقيمة 59 جنيها.

سعر كيس المكرونة 500 جرام بقيمة 9 جنيهات.

سعر كيس السكر 17.5جنيها.

سعر كيلو الفول المدمس 24 جنيها.

سعر كيلو الفول المدشوش 27 جنيها.

سعر كيلو العدس يبدأ سعره من 35 جنيها.

سعر كيلو الدقيق المعبأ 18.5 جنيها.

سعر علبة الصلصة 10 جنيهات.

سعر الشاي 10جرام يبدأ من 5 جنيهات.

سعر علية السمنة الكيلو تبدأ من 47 جنيها.

سعر كيلو اللوبيا 39 جنيها.