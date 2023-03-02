تفاصيل عرض أراضي تخصيص مباشر في العبور.. التفاصيل والمواعيد والمساحات

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن قطع أراضي بنظام التخصيص المباشر لشهر مارس 2023 عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد، بداية من يوم 2023/3/1 وحتى يوم 2023/3/15.

ووفقا لما قاله المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، لـ«الوطن»، فإن قطع الأراضي المتاحة لهذا الشهر بنظام التخصيص المباشر هي:

- قطعة رقم 10 خدمات دار مصر بالحي الترفيهي بمساحة 3000م بنشاط «تجاري - إداري» بسعر 9850 جنيها للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة، وطبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويسمح بأرضي + 3 أدوار متكررة والردود الأمامي 5م وجانبي وخلفي 4م.

اشتراطات هيئة المجتمعات

- قطعة ارض رقم 1 ب بلوك 27001 بالمنطقة الصناعية (ب - ج) بنشاط معارض بمساحة 18930.60م2، بسعر 14305 جنيهات للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 40% من مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويسمح بدور أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 15م، والردود الأمامي 6م، من جميع الجهات.

إتاحة قطع أراضي

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جرى إتاحة قطعة الأرض رقم 20 بلوك، 25039 بالحي الترفيهي بمساحة 7.62 فدان، بنشاط عمراني متكامل، بسعر 2215 جنيها للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات والنسبة البنائية المخصصة للاسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصه للإسكان، علما بأن الارتفاعات المسموح بها هي «أرضي + دورين متكررين بارتداد 6م»، ويسمح بإقامة غرف للسطح تستخدم كخدمات للمبني وبنسبة بنائية لا تزيد عن 25% من المساحة المسموح بالبناء عليها في الدور الأرضي، وبما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية.

نسبة الأراضي المخصصة

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، ويجرى تحقيق ارتدادات 6م من جميع الجهات، والنسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانة، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة، والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة لكل خدمة، الارتفاع المسموح به «أرضي + دورين» لجميع الأنشطة عدا الحضانة «أرضي + دور أول لإدارة الحضانة فقط»، والترفيهي والأندية الإجتماعية «أرضي + أول» ويسمح بإقامة غرف أسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبني.

️وأكد رئيس الجهاز، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.