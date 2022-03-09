رئيس جهاز تنمية العبور: متوقع الانتهاء من سكن «روضة» في آخر 2022

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه في الوقت الراهن جاري تنفيذ المرحلة الثانية من سكن «روضة العبور»، التي تتضمن عدد 64 عمارة مقسمين إلى 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 200 وحدة إدارية و200 وحدة تجارية.

وأضاف «الغيطي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم الانتهاء من كافة الخدمات الأساسية التي تخص المشروع سواء كانت طرق و طرف صحي ومياه وكهرباء، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل سواء أعمال التشطيبات وأعمال تنسيق الموقع خلال نهاية العام الجاري.

إنشاء مستشفي جديدة في المدينة

وتابع أنه جاري إنشاء مستشفى عام جديد بالمدينة في الحي السكني الثالث بسعة 220 سرير، والتي سوف تخدم جميع أهالي المدينة، ومن شأنها رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة أنه يتم بناء المستشفى طبقا لأحدث النظم الطبية وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الجديدة، مشيرا إلى إنشاء مطمر للنفايات العضوية على مساحة 67 فدان لإنتاج غاز الميثان والذي يستخدم في إنتاج الكهرباء.

وحدات سكنية ضمن مشروع «جنة»

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 69 وحدة سكنية من مشروع «جنة»، والتي تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية الخاصة بالوحدات، وتنسيق الموقع وأعمال اللاند سكيب، لتكون جاهزة للتسليم الفوري لمستحقيها.