وزير الإسكان يوافق على مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

ترأس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقي أعضاء المجلس، بالحضور الفعلي ومن خلال تقنية «الفيديو كونفرانس».

الجزار: نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل

وأوضح وزير الإسكان أنَّه تمّ خلال الاجتماع الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للعام المالي 2022/2023، كما تمّ مناقشة عدد من آليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكّداً «أننا نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع».

الجزار: تعظيم عوائد السياحة لدفع عجلة التنمية الشاملة

وأشار وزير الإسكان إلى أنَّ الهيئة العامة للتنمية السياحية تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.