وزير العدل لقناة القاهرة الإخبارية: أصدرنا تشريعات تعزز حقوق ذوي الاحتياجات والمساواة وبناء الكنائس

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن منظمات المجتمع المدني لها قوانين منظمة للإخطار والعمل، لافتًا إلى أن مصر أصدرت تشريعات لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات والمساواة وبناء الكنائس.

وأضاف «مروان»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر طورت خبرات الكوادر البشرية، لتتعاطى مع حقوق الإنسان داخليًا.

وأوضح الوزير أن الدولة أكملت منظومة الحفاظ على حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصر قدمت تقرير حقوق الإنسان عام 2019 ويتم مناقشته هذا العام.

مصر لديها تطور تاريخي في المساواة

وتابع أن مصر لديها تطور تاريخي في المساواة بين الرجل والمرأة، كالعمل في القضاء والنيابة العامة، مؤكدًا أن التمييز الديني لم يمنع تولي منصب رئاسة المحكمة الدستورية، وأن مصر لا تجبر أحدًا على اتباع ديانة أو معتقد.

تعديل القانون

وأشار «مروان» إلى أن الدولة قامت بتعديل قانون بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا ببناء الكنائس كالمساجد في المدن الجديدة.