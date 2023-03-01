محافظ المنيا: 3 آلاف مشروع يجري تنفيذها في المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

وصف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأنها «غير مسبوقة»، وكانت حلماً يتمناه أبناء المحافظة، ثم تحول لحقيقة ملموسة، وقال فى حوار لـ«الوطن» إن مشروعات المبادرة شاهد على الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لتغيير حياة المواطنين للأفضل، بعد انتهاء عدد كبير من المشروعات وتحقيق نسب إنجاز عالية، وإلى نص الحوار:

«الصرف الصحى» كان حلما.. ونسب تنفيذه وصلت إلى 70% من القرى بـ14 مليار جنيه

كم يبلغ عدد قرى محافظة المنيا، وما عدد مشروعات حياة كريمة فيها؟

- تنقسم محافظة المنيا إدارياً إلى 9 مراكز وتضم مدناً، بالإضافة إلى مدينة المنيا الجديدة، وتشمل المحافظة 361 قرية منها 61 قرية أو (وحدات محلية) و300 قرية تابعة، و1824 كفراً وعزبة ونجعاً. وأكثر من 3 آلاف مشروع فى 24 قطاعاً يجرى تنفيذها فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة»، داخل 5 مراكز إدارية بمحافظة المنيا، تمثل 32 وحدة محلية، تضم 192 قرية و757 تابعاً.

ما القطاعات المستهدفة فى حياة كريمة؟

- تستهدف مبادرة حياة كريمة تنفيذ 3482 مشروعاً فى عدة قطاعات تشمل: الصرف الصحى، مياه الشرب، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الإسعاف، الكهرباء، مجمعات الخدمات الحكومية، مجمعات الخدمات الزراعية، التضامن الاجتماعى، كبارى الرى، العمارات السكنية، تبطين الترع، الغاز الطبيعى، شبكات الألياف الضوئية، أبراج المحمول، مكاتب البريد، الطرق الخارجية الرئيسية، الطرق الداخلية، محطات السكة الحديد، نقاط الشرطة، الأسواق، المواقف، نقاط الإطفاء.

ما نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة؟

- مبادرة حياة كريمة كانت حلماً وأصبحت حقيقة ملموسة بين الأهالى، إذ جرى الانتهاء من إنشاء مجمعات زراعية وخدمية ومدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف ودعم مياه شرب وكهرباء، بنسب تنفيذ تتراوح بين 100%، و70%، و60%.

ماذا عن مشروعات الصرف الصحى؟

- الصرف الصحى كان الحلم المُلح لجميع الأهالى فى هذه القرى، قبل إطلاق المبادرة الرئاسية، إذ كان يغطى نحو 7% من القرى فقط، وستصل النسبة بين 65 و70%، بتكلفة تتجاوز الـ14 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء 178 محطة رفع صرف، 17 محطة معالجة، وقبل المبادرة كان يتم إنشاء محطة المعالجة فى 10 سنوات، والآن لا تستغرق أكثر من 18 شهراً.

صف لنا شعور الأهالى بعد توصيل الصرف الصحى؟

- مبادرة حياة كريمة كانت سبباً مباشراً فى إنهاء مشروعات قديمة متعثرة، فسعادة الأهالى بتوصيل الصرف الصحى بالقرى لا توصف، وخاصة فى قرية معصرة ملوى التى تضم كافة الخدمات ومنها الغاز الطبيعى والإنترنت فائق السرعة.

ما دور حياة كريمة فى القطاع الطبى؟

- مبادرة حياة كريمة فى المنيا، حققت طفرة فى القطاع الطبى، شملت 162 مركزاً طبياً ووحدة صحية منها 118 إنشاء جديداً، و49 رفع كفاءة وتطويراً بالمرحلة الأولى من المبادرة، إضافة للبدء فى إنشاء مستشفى أبوقرقاص المركزى على مساحة 5 أفدنة بجنوب المحافظة، ومستشفى مغاغة على نفس المساحة بشمال المحافظة.

كم عدد مشروعات التعليم؟

- بالنسبة لقطاع التعليم هناك 212 مشروعاً، بينها 100 مشروع جديد لمدارس، ودخلت 81 مدرسة الخدمة فى العام الدراسى الجارى، و112 مدرسة رفع كفاءة، وهذا خفف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وكانت تصل لـ80 تلميذاً وانخفضت إلى 40، كما أن بعض القرى لم يكن بها مدارس فى الأساس وتم إنشاؤها ضمن مشروعات حياة كريمة.

هل شملت مشروعات حياة كريمة قطاعى الثقافة والرياضة؟

- بالنسبة لقطاعى الرياضة والثقافة، فالمحافظة تضم 161 مركز شباب، مفتوحة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إنشاء 54 أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة، أحدها بمعصرة ملوى ويضم ملعباً قانونياً، كما أن المحافظة تضم مراكز ثقافية منتشرة فى المدن والمراكز، وتم إنشاء فرع مكتبتك بقرية معصرة ملوى.

ماذا عن مشروعات الطرق والرصف؟

- بالنسبة لقطاع الطرق والرصف، فهناك اهتمام غير مسبوق بشبكة الطرق الداخلية، ويجرى رصف 400 طريق فى كافة أرجاء المحافظة تربط القرى والمدن ببعضها ضمن الخطة الاستثمارية.

ما نصيب مركز ملوى من مشروعات حياة كريمة؟

- يحظى مركز ملوى بنصيب كبير من المشروعات وبخاصة قرية المعصرة النموذجية، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

«حياة كريمة» توفر فرص عمل للشباب

الشركات التى تنفذ مشروعات حياة كريمة تستعين بالعمالة من أبناء نفس القرى المستهدفة، لتوفير فرص عمل لهم، وذلك بالتوازى مع جهود المحافظة والقوى العاملة فى هذا الصدد من خلال المرور على المصانع والقطاعات الاستثمارية، وعقد ملتقيات توظيف وريادة أعمال، والاهتمام بالمنطقة الصناعية، حتى إن ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية تراجعت وتغيرت كثيراً فى المنيا، والتحق عدد كبير من الشباب بوظائف القطاع الخاص.