اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «عروس الصعيد» تتجمل بالتنمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الكاتب الصحفي خالد ميري في الوطن

المرشح على منصب نقيب الصحفيين: موعد صرف «زيادة البدل» يتحدد بعد انتهاء المفاوضات مع الحكومة

زيادة المعاش 500 جنيه ليصل إلى 3 آلاف شهريا وحصلت على مبلغ مالي لدعم مشروع العلاج

مشروعات كبرى لخدمة المواطنين في «المنيا»

«عروس الصعيد» تتجمل بالتنمية

الحكومة: عودة «التوقيت الصيفي» ترشيدا للطاقة

«مدبولي»: حريصون على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

192 قرية و757 تابعا وعزبة في المحافظة ضمن المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

«المعصرة» قرية نموذجية دخلت التاريخ.. والأهالي: زمن «سيارات الكسح» انتهى.. ورفع كفاءة المدارس يحسّن التعليم

المحافظ: «الصرف الصحي» كان حلما للأهالي ونسب تنفيذه وصلت 70% من القرى بـ14 مليار جنيه

منسق «المبادرة»: نفذنا 406 مشروعات في 49 قرية بمركز ملوى.. ونسب الإنجاز تصل لـ65%

«البنك الدولي» يشيد بنجاح التجربة المصرية في تطوير التعليم

فرصة الزمالك.. وأزمة الأهلي

«كاظم»: مصر أصبح لها الريادة التعليمية.. و«كرومبتون»: التطوير عزز مشاركة الطلاب

تحفيزات في «الأبيض» بعد «نزيف نقاط المتصدر».. وحسم أزمة «بوطيب» يقترب

الصفحة الثانية

«المالية»: تسهيل حركة التجارة الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية

«البيئة»: 9 ملايين دولار منحة من «البيئة العالمي» لـ«تلوث هواء القاهرة»

تطبيق أحدث الممارسات العالمية في تأمين البضائع

«الإسكان»: اختيار عناصر محلية الصنع لـ«التجلي الأعظم»

«مجلس الوزراء» ينفي إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية

«حياة كريمة»: وحدة تضامن ومدرسة ومحطة تنقية مياه في قرى أسوان

«الصحة»: الكشف على 4 ملايين تلميذ ضمن مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم»

مسارات خاصة للمكفوفين.. وتنفيذ خط المياه بين النيل ومحطة «بلانة»

خدمات المبادرة تتضمن وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب

«حرس الحدود» تحبط محاولة تهريب مخدرات بسيناء

القوات المسلحة تنظم دورة تأهيلية للعناصر الحكومية بـ«الشبكة الوطنية».. شملت «بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر» والعاملين بـ«التنمية المحلية»

ابن قنا: «عايز الناس ترتاح في بيوت ربنا»

الصفحة الثالثة

مشروعات كبرى تحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة المنيا

«عروس الصعيد».. تتجمل بالتنمية

أكبر مجتمع عمراني بشمال الصعيد

الصفحة الرابعة

طفرة في التعمير.. وحدات سكنية ومصانع وفرص عمل

رئيس جهاز «المنيا الجديدة»: زحف عمرانى غير مسبوق على المدينة.. وعدد الوحدات السكنية بها وصل إلى 36303 خلال 37 عاما

«ملوى».. رواج سياحي ونهضة في «السكر والعسل» بـ«تونا الجبل والأشمونين»

تضم مقابر ملكية ومعابد فرعونية عريقة.. و«المنشأة» أشهر القرى إنتاجا للعسل الأسود بالمركز.. وبها 7 عصارات قديمة عمرها 50 عاما

اللواء أسامة القاضي: «الصرف الصحي» كان حلماً.. ونسب تنفيذه وصلت إلى 70% من القرى بـ14 مليار جنيه

محافظ المنيا: 3 آلاف مشروع يجري تنفيذها في المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

تشارك بمشغولات يدوية في معارض «تراثنا وديارنا»

آخر التكريمات: كأس 2022 وبطولة الجمهورية للمرة الثانية 2023

«آيات» درّبت بنات الصعيد: «بننتج ونحافظ على المهنة»

4 من «قصار القامة» بطلات «ألعاب القوى»: اتحدينا الصعاب

الصفحة الخامسة

«المعصرة».. قرية نموذجية دخلت التاريخ بفضل «حياة كريمة»

إعادة تأهيل محطة المياه بتكلفة 24 مليون جنيه.. وانتهاء مشروعات القرية بنسبة 100%.. و54 مركز شباب يتم تنفيذها داخل قرى المبادرة

والأهالي: «حياة كريمة» غيرت مستقبلنا

أحمد العمدة: 65% نسب تنفيذ مشروعات المبادرة

منسق «حياة كريمة»: نفذنا 406 مشروعات في 49 قرية بمركز ملوى

«صهيب»: زمن «الكسح» انتهى.. و«فضل»: رفع كفاءة المدارس ساعدنا في إنهاء كثافة الفصول

تفوقت في «الرمح والقرص».. وحصدت بطولة الجمهورية وميداليات ذهبية

المصنع نواة لتشغيل السيدات المعيلات في «دير مواس»

«سمية» قهرت الإعاقة بالبطولات.. مفيش مستحيل

بأيدٍ نسائية.. ملابس مصنع «بني عمران» جودة وتصدير

الصفحة السادسة

الحكومة توافق على عودة العمل بـ«التوقيت الصيفي» اعتبارا من آخر أبريل حتى أكتوبر.. و«مدبولي»: ترشيدا لاستغلال الطاقة

رئيس الوزراء يوجّه بمتابعة تطورات ملفات التعاون مع قطر بما يسهم في جذب الاستثمارات.. وبدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

«التنمية المحلية»: طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن «سند الخير»

وزير الإنتاج الحربي في زيارة لـ«مصنع 99»: توجيهات رئاسية بتوطين التكنولوجيا الحديثة

«آمنة»: توجيه 100 سيارة تابعة للمبادرة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا

«مصطفى»: نستهدف تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة

الصفحة السابعة

الكاتب الصحفي خالد ميري في ضيافة «الوطن»: اتفقت مع مؤسسات كبرى لتنظيم أنشطة من خلال مركز التدريب تدر دخلاً للنقابة

المرشح على منصب نقيب الصحفيين: موعد صرف «زيادة البدل» يتحدد بعد انتهاء المفاوضات مع الحكومة.. وحصلت على مبلغ مالي لدعم مشروع العلاج

تعلمت خلال السنوات الماضية أصول العمل النقابي وأنه يجب تأهيل الصحفيين لسوق العمل من خلال التدريب

زيادة المعاش 500 جنيه ليصل إلى 3 آلاف شهريا وهذا ليس له علاقة بالانتخابات لأن أصحابه ليست لهم أصوات

دور النقابة في تطور العمل الصحفي مقارنة بما يحدث في الخارج

زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين

زيادة المعاشات

الصفحة الثامنة

ترقب وصول

الفرصة تعود.. تحفيزات جديدة في الزمالك بسبب «نزيف نقاط المتصدر».. وتركيز خاص على العامل البدني

ماذا أفعل معكم؟

رسالة تهديد من «كولر» للاعبي الأهلي.. الفريق في أزمة قبل موقعة صن داونز.. وشكوى من التدريبات

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ملكي «أنشيلوتي» وبارسا «تشافي» قصة تحدٍّ خاص للمرة الثالثة.. ومن سيعوض غياب الكبار من هنا وهناك؟