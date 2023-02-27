وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع تطوير الريف بقرى مركز ملوي في المنيا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز ملوي، رافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على أرض المحافظات لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مجمع خدمات

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية معصرة ملوي ومن بينها عدد من المدارس وحدة الإسعاف والسوق الجديد وموقف السيارات الجديد ومركز الشباب ومجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يهدف لتغيير وتحسين حياة المواطنين بالقرى المستهدفة للأفضل وتحسين معيشتهم وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

مشروعات حياة كريمة

وقال وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا تستهدف في المرحلة الأولي 5 مراكز «العدوة ، مغاغة ، أبو قرقاص ، ملوى ، دير مواس»، بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية ومشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والابنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوي معيشة حوالي 3 ملايين مواطن بالقري المستهدفة وبتكلفة حوالي تتخطى 30 مليار جنيه.