9 مرشحين لرئاسة جامعة بنها بينهم سيدة.. بدء المقابلات الشخصية اليوم

تستقبل أمانة المجلس الأعلى للجامعات اليوم، مرشحي القائمة النهائية لرئاسة جامعة بنها، التي تضم 9 أساتذة وقيادات من أبناء الجامعة لإجراء المقابلات الشخصية.

«الوطن» تستعرض المرشحين ضمن القائمة النهائية للترشح لرئاسة جامعة بنها، وموعد المقابلة الشخصية، ومدة عرض خطة كل مرشح أمام لجنة المجلس الأعلي للجامعات

مدة العرض التقديمي لكل مرشح

كشف بيان صادر عن المجلس الأعلي للجامعات، أنه طبقًا للقائمة النهائية لمرشحي رئاسة جامعة بنها، يجرى استقبال المرشحين اليوم الخميس، على أن تكون مدة العرض التقديمي لكل مرشح لا تزيد عن 10 دقائق.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة بنها، خلفا للدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة الحالي، تمهيدا لاختيار المرشحين للمنصب، وإصدار القرار الجمهوري بتعيين رئيس جامعة جديد.

القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة بنها

وكشف بيان «الأعلى للجامعات»، أن القائمة النهائية للمرشحين تضم كلا من:

- الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب.

- الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

- الدكتور إسلام محمد شيحة، بكلية العلوم جامعة بنها.

- الدكتور محمد فهمي شندي عامر، أستاذ بكلية الطب البشري.

- الدكتور السيد عبدالحميد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين، عميد كلية الفنون التطبيقية.

- الدكتور جمال السيد عبدالعزيز، وكيل كلية الهندسة.

- الدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب البشرى

- الدكتورة عبير فتح الله الرباط، الأستاذ بكلية الآداب، عميد الكلية السابق.

موعد المقابلات

يذكر أنه جرى فتح باب الترشح 21 يناير الماضي، وجرى تقديم الطلبات إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتقدم 9 مرشحين، واجتمعت لجنة البت في الترشيحات، وأعلنت القائمة النهائية للمتقدمين مطلع فبراير المنصرم، وذلك طبقا للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية، وتحدد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات اليوم الخميس.

الأوراق المطلوبة

وأوضح بيان المجلس الأعلى للجامعات، أن الأوراق المطلوبة تقديمها للترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي، وكذلك وبيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج، والجزاءات معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة.

ويجرى تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق.