أمين مجلس الجامعات الدولية يكشف تفاصيل الدراسة بها في العاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الدولية، تفاصيل انضمام أفرع جديدة لمؤسسات الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال: «بالفعل هناك فرع منتظر بدء الدراسة به خلال الأيام القليلة المقبلة، وصدر له قرار جمهوري بالإنشاء، وهو فرع جامعة نوفا البرتغالية المستضاف بفروع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، ومقرها في العاصمة البرتغالية»، وهو أول فرع لجامعة برتغالية في مصر.

أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية

وأضاف القائم بأعمال أمين مجلس أمناء أفرع الجامعات الدولية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أفرع مؤسسات الجامعات الدولية بالعاصمة، تقدم خدمة تعليمية متميزة تضاهي كبرى الجامعات العالمية المرموقة، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لملف أفرع الجامعات الدولية، موضحاً أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

انطلاق الدراسة بفرع نوفا البرتغالية

وأكد «الغر»، أن لأفرع الجامعات الدولية تنسيق خاص بها لكل جامعة، مضيفاً أن التقديم لها يكون مباشرة ووفقاً للاشتراطات والقواعد التي تعمل بهل كل جامعة وفقاً للجامعة الأم، مؤكداً أن التعليم المصري يشهد حالياً طفرة كبيرة من التنوع والإتاحة.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، للتقدم والالتحاق بمختلف الكليات، وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال أعمال التقدم والالتحاق.