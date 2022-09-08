مجلس الوزراء يكرم طلاب الجامعات والخريجين المشاركين في التدريب الصيفي

كرم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد من شباب الخريجين المتميزين وطلاب الجامعات المصرية، بعد انتهاء برنامج التدريب العملي الصيفي لهم بالمركز.

أوضح مركز المعلومات في بيانه، أن تدريب هؤلاء الخريجين والطلاب يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به المركز لخدمة وتنمية المجتمع وإعداد شباب واعي وناضج قادر على الدخول والمنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى أن التدريب يساعد على تأهيل الطلاب للوصول لأعلى المستويات في الدراسة وإكسابهم ‏العديد من المهارات التي تجمع بين الفكر النظري والتطبيقي في مجال التخصص، فضلاً عن بناء أجيال مدرّبة من شباب الخريجين تدريبا احترافيا ومتخصصا، بما يتناسب ‏مع احتياجات سوق العمل.‏

تنمية وتأهيل قدرات الطلاب العلمية والعملية

وأشار إلى أن التدريب الصيفي عامة يُمثل للطلبة ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية، وإكسابهم المعارف والمهارات في بيئة عمل حقيقية، كما يشكل التدريب العملي خاصة ركنا أساسيا في مجال تنمية وتأهيل قدرات الطلاب العلمية والعملية في شتى المجالات؛ نظرا لما يحققه من صقل لمهاراتهم في مجالات تخصصاتهم، بالإضافة إلى غرس قيم الالتزام بالعمل والإبداع وتأهيلهم للعمل مباشرة وزيادة قدرتهم على التواصل والعمل الجماعي، وتمكن هذه المهارات والخبرات الانخراط السريع في ميادين العمل المختلفة.

وأكد المركز أن اهتمامه بالشباب وحرصه على عقد برامج تدريبيه ولقاءات معهم بشكل دوري يأتي ‏إيمانا منه بأهمية دورهم في عملية التنمية، وضرورة إشراكهم في عملية ‏صناعة القرار، والاستفادة من إمكانياتهم بشكل جيد باعتبارهم قادة ‏المستقبل، وتماشيا أيضا مع سياسة الدولة، والتي تؤكد أهمية ‏تمكين الشباب وتعظيم دورهم وإعدادهم لتولي المسئولية والمناصب ‏القيادية.‏

دعم وتمكين مؤسسات الدولة المختلفة

أوضح المركز أنه حريص على دعم وتمكين مؤسسات الدولة المختلفة لاسيما الأكاديمية والبحثية، نظرا لأهمية دورها، وذلك في إطار من التشارك والتكامل لخدمة أهداف التنمية المنشودة للدولة المصرية بوجه عام، ما يمثل أحد مجالات اهتمام المركز كونه مركز فكر الحكومة المصرية الذي يدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن المصري في إطار من الشفافية.

وفي نهاية الاحتفالية أعرب شباب الخريجين وطلاب الجامعات، عن سعادتهم بتكريم المركز لهم واستفادتهم طوال فترة تدريبهم واكتسابهم المهارات التطبيقية في العديد من التخصصات، والتي من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، مشيدين في الوقت نفسه بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن هؤلاء الخريجين والطلاب ينتمون لتخصصات مختلفة مثل الاقتصاد، السياسة، الإعلام، القانون، المكتبات والوثائق، الهندسة، علوم الحاسب، التصميم الجرافيكي، وجرى تدريبهم في عدد 26 إدارة من إدارات المركز المختلفة، وهم متابعة وتقويم السياسات، الإعلام، استطلاع وبحوث الرأي العام، القضايا الاستراتيجية، التصميم الجرافيكي، المراصد الإعلامية، الاتصالات والشبكات، المكتبات، المكتب الفني، تنمية الموارد البشرية، موارد البيانات، وحدة دعم منظومة الشكاوى الحكومية، والبحث والتطوير، والإتاحة والنشر، ونظم معلومات، وقواعد البيانات، والأزمات، وأمن المعلومات، والقضايا الاقتصادية، والجودة، ومحور المعلومات، والشئون الهندسية، وتحليل المعلومات، والعلاقات العامة، والدراسات المستقبلية، والمتابعة الخارجية.