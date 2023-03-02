فرحة مزارعي سوهاج بموسم جني محصول البطاطس.. «خير بلدنا»

«هو يوم عيد لنا.. هو يوم جني ثمار تعبنا وجهدنا.. احنا بنفرح وبنجهز قبلها بأسبوع لليوم ده.. احنا اكتر من 20 واحد بنشارك في الشغل.. وفرحتنا ديما واحنا بنشوف الخير بيطلع من الأرض

بهذه الكلمات التي تملؤها الخير والسعادة وتحوي في طياتها حالة من الرضا والحب، عبر مزارعي سوهاج عن ما بداخلهم أثناء لقائهم مع «الوطن».

في يوم مشمش حار ترى شاب ثلاثيني، يرتدي جلبابه البلدي وعليه شال ملقى على رأسه يقيه أشعة الشمس، يتحدث ويعمل في آن واحد، قائلا لمن معه: «الهمة يا رجالة، الله ينور عليكم، مش عايزين نسيب أي بطاطس في الأرض».

ويقول الشاب الثلاثيني، الذي يدعى «السباعي أحمد»، يقيم بناحية مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مزارع: «زرعنا العشرات من الأراضي الزراعية بمحصول البطاطس، ذلك الأمر الذي يساعد على توفر المحصول ثم انخفاض في أسعاره لدى المواطنين، واليوم بلغ سعر الطن 5 آلاف جنيه».

وأضاف «أحمد» أن زراعة البطاطس تعد من الزراعات المهمة التي نعمل على زراعتها من عشرات السنوات، وتعد البطاطس المصرية من أفضل أنواع البطاطس على مستوى العالم.

لموسم حصاد البطاطس فرحة وسعادة

وأضاف «العسيري» أن لموسم حصاد البطاطس فرحة وسعادة كبيرة للأهالي وللاطفال؛ إذ يعد يوم الحصاد يوم عيد لهم، ويكون هناك غناء وزغاريد وحالة من السعادة والفرحة تسيطر على الأهالي.

ويقول حازم أبو العزم، مزارع، يقيم بناحية دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، إننا نجهز الأرض قبل بدء الزراعة وتجهيز التقاوي والأسمدة والمبيدات، ثم نعتني بالأرض والاهتمام بها، كما أننا شاركنا في الندوات الإرشادية التابعة لمديرية الزراعة، لتعلم كيفية زيادة الإنتاج بأقل تكلفة وأننا كمزارعين ننتظر موسم الحصاد في كل عام.

يحقق احتياجات أسرته الغذائية من قطعة الأرض

ويضيف «أبو العزم» أن المزارع المصري يمتلك أرضا أغلى من الذهب؛ إذ يستطيع الواحد منا أن يحقق احتياجات أسرته الغذائية من قطعة الأرض التي يزرع فيها، مؤكدا أن الزراعة الصحيحة هي المستقبل والأمل.