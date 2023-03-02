خريطة شهر رمضان في مساجد الإسكندرية ومطروح.. أمسيات وابتهالات ودروس

تستعد مديريتي الأوقاف في مطروح والإسكندرية، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجرى وصع خطة متكاملة للشهر الكريم، بما يناسب الروحانيات به، خاصة أن رمضان هذا العام سيشهد فتح جميع المساجد لصلاة التراويح أمام جموع المصلين، وتحرص وزارة الأوقاف من خلال المديريات على تغطية كل الجوانب الدينية والثقافية والإبتهالات والتواشيح والوعظ خلال الشهر الكريم.

دروس دينية وحلقات ثقافية بمساجد مطروح

دروس دينية في المساجد بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، بحسب تصريحات الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لـ«الوطن»، لتثقيف المصليين دينيا، وتنظيم حلقات علم من خلال أئمة المساجد في مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم وسيوة.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مديرية الأوقاف وضعت خطة متكاملة لشهر رمضان كاملا، وجرى تجهيز الواعظين والواعظات، وسينظم ملتقى فكرى كل يوم ظهرا بالمساجد، ولكل مسجد 30 واعظا مختلفا طوال الشهر، كما سيتم عمل دروس وعظ للسيدات بواعظات من المديرية، وفي المساجد الجامعة بعد صلاة التراويح سيجرى تنظيم ندوات يقدمها أساتذة جامعة ومعهم ائمة لأداء خاطرة ليلية.

مجالس إفتاء وإقراء

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن مجالس الإفتاء ستنعقد فى المساجد الكبرى «المسجد الجامع»، وذلك في 50 مسجدا على مستوى الإسكندرية، وستضم هذه المجالس نخبة مختارة من الأئمة المشهود لهم بالكفاءة، كما سيجرى الاستفادة من أصحاب الخبرات والشباب والواعظات المعتمدات بالمديرية وعددهم 23 واعظة إلى جانب مجالس الإقراء لتعليم المواطنين حفظ القرآن وتجويدة، بعدد لا بأس به من مساجد الإسكندرية.

في السياق ذاته، أشار الشيخ هاشم الفقي، وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سيجرى تنظيم أمسيات دينية كل أسبوع بالمساجد الكبرى، وعددها 22، وستكون ذات جماهيرية كبيرة، وسيشارك فيها قارئ ومبتهل من المشهود لهم بالقدرة على توعية المواطنين من خلال أدائهم، وجرى اختيار المشاهير منهم، إلى جانب أساتذة من الأزهر الشريف، وقيادات مديرية أوقاف الإسكندرية والأئمة.

نشاط اجتماعي

ولفت «الفقي» إلى أن المديرية تؤدي دورها المجتمعي في رعاية الحالات الأكثر احتياجا، من خلال صكوك الإطعام والأضاحي، ويجرى ذلك من خلال المساجد في كل مناطق الإسكندرية، تفعيلا للدور المجتمعى والمشاركة الوطنية لإمام المسجد، بالإضافة إلى حفلات المديرية الرسمية، كالاحتفال بليلة القدر والإسراء والمعراج والنصف من شعبان والمولد النبوي الشريف، وتتم هذه الاحتفالات بمسجد المرسي أبو العباس.