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«الأوقاف» تنفذ حملة موسعة لنظافة المساجد وتعقيمها

كتب:

إسراء سليمان
11:12 ص | الإثنين 13 فبراير 2023
حملة موسعة لنظافة المساجد

حملة موسعة لنظافة المساجد

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، حملتها الموسعة لنظافة المساجد، إذ قاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، حملة موسعة لنظافة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة وبصحبته الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد الهادي بالتفتيش والمتابعة، والدكتور على الله الجمال، والشيخ محمد محمود العدل أئمة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال

وخلال حملة النظافة، أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، وأن القيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك لا يعرفه إلا المتقون، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ».

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.