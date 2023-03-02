«تعليم مطروح»: تدشين مجموعات الدعم المدرسية لتحسين مستوى الطلاب

كشف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية دشنت مجموعات الدعم المدرسية بجميع الإدارات التعليمية حيث تضم صفوة معلمي المواد الدراسية بكافة المراحل التعليمية وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والمساهمة في تحسين المستوي التعليمي والعلمي لأبنائنا الطلاب وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مجموعات الدعم في مدارس مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، في بيان له، خلال تفقده انتظام مجموعات الدعم المدرسية بمجمع الصفتي الإبتدائي ومدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية إن تلك المجموعات يتم تنفيذها وفق رؤية وزارة التربية والتعليم وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية لتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلاب بعيداً عن التواجد بمراكز الدروس الخصوصية والسناتر غير المرخصة كذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتقليل التأثير السلبي لظاهرة الدروس الخصوصية.

اختيار المعلمين بواسطة الطلاب

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن طلاب الشهادات العامة يمكنهم اختيار المعلمين الراغبين فى التدريس لهم دون شرط تواجد المعلم داخل نفس المدرسة التي يتواجد بها الطلاب.

تجهيز قاعات المدارس

ولفت إلى أن الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر التعليمي بدأت تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس التابعة لها تنفيذا للقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ لسنة 2023، مشيرا إلى أنه جرى إعداد وتجهيز قاعات للطلاب واختيار أعضاء هيئة التدريس ومعلمي المواد الدراسية الذين يقومون بالتدريس لهم بمجموعات الدعم تحت إشراف مديري الإدارات ومتابعة متواصلة من قيادات المديرية.