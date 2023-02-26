المدارس الخاصة بالإسكندرية تشارك في مجموعات الدعم المدرسي

دخلت المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية، منظومة الدعم المدرسي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بداية هذا الشهر، وبدأ تفعيلها بالمدارس الحكومية.

وتفعيلا للمشاركة المجتمعية، استطاع مدير عام إدارة العجمي التعليمية، إشراك المدارس الخاصة بمنظومة الدعم المدرسي، ليتكاتف الجميع من أجل مصلحة طلاب المدارس.

إنجاح القرار يحتاج مزيد من الجهد

وقال بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن قرار مجموعات الدعم لاقى قبولا في المدارس الحكومية والرسمية لغات، وكان لا بد من إشراك المدارس الخاصة؛ لأنها الجناح الثاني للتعليم في مصر، وإنجاح القرار يحتاج تكاتف الجهود ومشاركة الجميع في مجموعات الدعم لضمان نجاحها، ويكون الجميع تحت مظلة القرار رقم 28 لسنة 2023، وقد أبدت المدارس الخاصة تعاونها وأنضمت للمنظومة.

«نحن مع القرار الوزاري، ونعمل جميعا من أجل مصلحة أولادنا»، بحسب سامي الضوي، صاحب إحدى المدارس الخاصة في الإسكندرية، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الجميع في خدمة الوطن ومع مصلحة أولادنا.

وأضاف فوزي الضوي، أنه من الواجب علينا المشاركة في رفع الأعباء من على كأهل أولياء الأمور ودفع العملية التعليمية للأمام، حتى تخرج أجيال تستطيع القيادة بوعى وعلم وثقافة.

لا نهدف للربح ورسالتنا تعليمية

وأشار أحمد الريان، صاحب إحدى المدارس الخاصة، إلى أن الهدف من المدارس الخاصة هو تقديم رسالة تعليمية مميزة، وليس الربح، لذلك سنشارك في مجموعات الدعم ونفتح أبواب مدارسنا لأبنائنا، ويسعدنا العمل مع الدولة في الصالح العام.

وأوضح إسلام صالح، مدير مدرسة خاصة، أن تطبيق منظومة الدعم المدرسي بهذا القرار ضمنت نجاحها، لأنها راعت كل أطراف العملية التعليمية وحافظت على حقوق الجميع، ما كان له أبلغ الأثر في سرعة المشاركة وتفعيل تلك المجموعات.