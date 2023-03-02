أستاذ هندسة الطرق: إنشاء المحاور والكباري سهل التنقل بين ضفتي النيل بالمنيا

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن مشروعات النقل بشكل عام لها أهمية قصوى، مشيرًا إلى أن المنيا عروس الصعيد وشهدت تدشين الكثير من مشروعات الطرق بينها محور سمالوط على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، والذي يبلغ طوله 24 كم وبعرض 21 متر أي 2 حارة مرورية لكل اتجاه و7.5 متر للاتجاه الواحد للعرض المروري، علاوة على إنشاء العديد من الكباري والأنفاق التي يبلغ عددها 43 مشروعا، بينها 30 كوبري.

المنيا تتمتع بعدد من الكباري الرئيسية

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم داليا أشرف، عبر فضائية «dmc»، أن المنيا تتمتع بعدد من الكباري الرئيسية مثل الكوبري الذي يمر على طريق أسيوط الشرقي وآخر أعلى نهر النيل، مؤكدًا أهمية مشروعات النقل والطرق، لتسهيل الحياة على المواطنين الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للغاية من أجل العبور من شرق إلى غرب نهر النيل.

الهدف من إنشاء محاور النيل

وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى أن إنشاء محاور النيل في كل محافظات الصعيد جعلت متوسط المسافة بين كل كوبري وأخر 25 كيلومتر فقط، وبالتالي أصبح التنقل في الصعيد بين ضفتي النهر سهل ويسير.