أستاذ اقتصاد زراعي: 65% من مشروع الـ1.5 مليون فدان في محافظات الصعيد

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الصعيد شهد نهضة في مختلف المجالات خاصة الزراعة، مشيدًا بمشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يقام بـ8 محافظات ويقع 65% منه في محافظات الصعيد.

افتتاح عدد من القرى النموذجية بصعيد مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» أن الصعيد شهد مشروعات ضخمة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تطوير الريف المصري الذي يضم أكثر من 50% من سكان مصر، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح عدد من القرى النموذجية في صعيد مصر، بالإضافة لافتتاح مشروعات الإنتاج الزراعي.

وأشار أنه تم تخصيص أسبوع للصعيد العام الماضي، وشهد افتتاحات لعدد من المجمعات الزراعية والصناعية، وتضم عددا من المشروعات التنموية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

وأشاد بهذه المشروعات التي تعمل على حل مشكلة البطالة، وتعتبر من أهم المشكلات التي تواجه مصر سواء من خلال توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن العمل على تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين أوضاع الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين أحوالهم المعيشية.