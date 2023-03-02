الأمم المتحدة تشكر وفد مصر بعد مناقشة تقرير حقوق الإنسان

استكملت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في جلستها الثانية المنعقدة في جنيف، مناقشة تقرير مصر الدوري الخامس، الذي تقدّمت به في نوفمبر 2019، وشهدت الجلسة ترحيبًا من رئيسة اللجنة وأعضائها، برئيس الوفد المصري وأعضائه.

واستكمل الوفد المصري الرد على تساؤلات أعضاء اللجنة، وتناولت مختلف موضوعات وجوانب العهد، وشهدت الجلسة تفهمًا من اللجنة للموقف المصري في بعض الموضوعات، والذي عبّر عنه وفد الاستعراض.

وانتهت الجلسة بالبيان الختامي الذي أدلى به المستشار وزير العدل، والذي أعرب فيه عن تقدير الوفد للجنة والسعادة بالتفاعل معها، مشيرا إلى التحديات التي واجهتها وتواجهها مصر، ومنها التحديات الاقتصادية والأعباء التي تفرضها الأزمات العالمية.

وأكد متابعة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها الذراع التنفيذي المعني بذلك، والنهوض بمهمة إعداد التقارير الدورية المستقبلية واستعراضها ومتابعة توصياتها وملاحظاتها، والرد عليها.

وفي المقابل؛ وجّهت اللجنة الشكر للوفد المصري، رئيسًا وأعضاءً، على العروض القيمة التي قدموها، والمعلومات المفصلة عن تساؤلات اللجنة.