«فودة»: جنوب سيناء تحقق «صفر» أمية بمقاييس الأمم المتحدة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن المحافظة رائدة في مجال محو الأمية، وتعد من أقل المحافظات في نسب الأمية التي سجلت 6.7% عام 2023.

وأشار المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، إلي أن هيئة محو الأمية فرع جنوب سيناء تقوم بتنفيذ الخطة السنوية المحددة لها، بل تزيد عنها، وتحقق نسبا أعلى، وهذا ما يرصده من خلال زيارته للوديان والتجمعات البدوية لمحو أمية الرجال والنساء، لتصبح جنوب سيناء أولى المحافظات بدون أمية.

محو أمية 69256 مواطنا

وأكد محافظ جنوب سيناء، محو أمية 69256 مواطنا في جنوب سيناء، حيث انخفضت نسبة الأمية بين أهالي المحافظة إلى 6.7%، وهي تعد نسبة «صفر» افتراضي طبقا لاشتراطات منظمة اليونسكو، إحدى منظمات الأمم المتحدة، وقال إنه اعتمد خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع جنوب سيناء للعام الحالي 2023.

وأشاد اللواء خالد فودة بمجهود فرع هيئة محو الأمية وتعليم بجنوب سيناء برئاسة ايمن ماضي، وشدد علي ضرورة الاستمرار في زيارة الوديان والمناطق البعيدة عن العمران لمحو أمل أهالي سيناء ورفع مستواهم العلمي.

عادات وتقاليد البدو

وقال أيمن ماضي مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء، إنه جرى المحافظة علي عادات وتقاليد البدو في محو الأمية، حيث قامت طالبات وسيدات بتعليم نساء البدو وهناك نماذج مشرفة من السيدات وقمن بالالتحاق بمراحل التعليم المختلفة.

وتابع، بأنه جري محو أمية 2178 مواطن خلال ثلاث شهور ماضية، وانخفضت نسبة محو الأمية في عام 2023 لتصل إلى 6.7%، أما في عام 2017 كانت نسبة الأمية 19%.