المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد طلاب الأكاديمية العربية

استقبلت المنطقة الاقتصادية بالقطاع الشمالي على مدار يومين وفد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للتعرف على أعمال ومستجدات تطوير الموانىء التابعة، والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين لاستقطاب استثمارات في قطاعات صناعية متعددة، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية في تنمية البلاد حيث تستعد حالياً لتقديم الخدمات البحرية التي ستنطلق قريباً فى موانئها وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، والتي تنعكس على توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات من هذه الخدمات.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين طلاب الجامعات للتعريف بالهيئة والمشروعات القائمة بها، كأحد أهم المشروعات القومية بالبلاد.

زيارة قناة السويس للحاويات

تضمنت الزيارة محطة قناة السويس للحاويات SCCT للتعرف على أنشطة الميناء بجانب تفقد الأرصفة الجديدة بطول 5 كيلومترات، والتعرف على أعمال إنشاء البنية التحتية والمرافق وكيفية تجهيز الساحات الخلفية للأرصفة، وشرح الأعمال في رصيف الرورو محطة قناة السويس لتداول السيارات SCAT.

مجمع صناعة السيارات

ومن الأرصفة البحرية للمنطقة الصناعية قام وفد الأكاديمية بمشاهدة عمليات تحسين التربة والإنشاءات التي تتم في مشروع نيرك ومجمع صناعة السيارات، ويعد هذا النوع من الزيارات خطوة جديدة في طريق تعريف وإعداد الخريجين في المجال اللوجيستي لمتطلبات سوق العمل، وبما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.